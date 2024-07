Sem Thiago Wild, Oncins convoca Brasil para fase de grupos da Copa Davis

O capitão do Brasil na Copa Davis, Jaime Oncins, convocou nesta segunda-feira os atletas para a fase de grupos competição e deixou de fora Thiago Wild, 72º no ranking mundial, o brasileiro mais bem colocado na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

Foram chamados Thiago Monteiro, número 85 do ranking, Felipe Meligeni (144), Gustavo Heide (178), João Fonseca (218) e Rafael Matos (39° no ranking de duplas). É a mesma formação que venceu, fora de casa, a Suécia, por 3 a 1, nos qualifiers em fevereiro e garantiu a inédita vaga para a fase final da Copa Davis, desde o novo formato criado em 2019.

"Como tive que fazer a convocação dois meses antes dos jogos, optei por manter o mesmo time que buscou a vitória num momento difícil do confronto. Tenho muita confiança nesses jogadores e todos vêm passando por bom momento", afirmou Oncins. Naquela ocasião, Wild já era o mais colocado no ranking e pediu dispensa alegando problemas físicos.

Os capitães podem mudar a lista até 10 dias antes dos confrontos. O Brasil está no Grupo A com Itália, Bélgica e Holanda. As partidas acontecem de 10 a 15 de setembro, na Unipol Arena, em Bolonha. Avançam à fase final, que acontecerá de 19 a 24 de novembro, em Málaga, na Espanha, os dois primeiros colocados.

A primeira fase das finais da Davis é realizada no formato round-robin (todos contra todos), com duas partidas de simples e uma de duplas. Dona da casa no Grupo A e atual campeã da Davis, a Itália tem o líder do ranking, Jannik Sinner. A Holanda conta com Tallon Griekspoor, 27º do mundo, e a Bélgica, com Zizou Bergs, 73º.