Presidente do Fed condena ataque a Trump: 'Foi um dia muito triste para nosso país'

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, condenou nesta segunda-feira, 15, o ataque contra o ex-presidente dos EUA Donald Trump em comício na Pensilvânia no sábado, 13. "Foi um dia muito triste para o nosso país", afirmou, em evento do Clube Econômico de Washington.

Powell acrescentou que a violência não pode ter espaço na política dos EUA. O banqueiro central acrescentou estar grato que os ferimentos em Trump não tenham sido mais graves.