O que fazem Ryan Reynolds e Hugh Jackman no RJ?

Os atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman já estão em solo brasileiro para promover o novo lançamento do Marvel Studios, Deadpool & Wolverine. Juntos do diretor Shawn Levy e de Emma Corrin, que interpreta a vilã Cassandra Nova, a dupla participa de um evento com fãs na noite desta segunda-feira, 15. Este, contudo, é apenas o início da intensa agenda de atividades dos astros no País.

Confira a seguir o que Reynolds e Jackman estão aprontando no Brasil:

Visita ao Maracanã

O quarteto não poderia ir ao Rio de Janeiro e não visitar o emblemático Maracanã, não é mesmo? Na companhia dos jogadores do Flamengo David Luiz e Pedro Guilherme, os astros conheceram o gramado e até se arriscaram com algumas cobranças de pênaltis. O resultado foi um compilado de comemorações divertidas, com direito a abraços coletivos e camisas rodadas no alto.

Café da manhã brasileiro

O dia, contudo, começou mais tranquilo. Primeiro, Jackman, Reynolds e Levy tomaram um café da manhã reforçado diante da praia de Ipanema, com direito à nossa tradicional combinação de pão de queijo e pingado.

Físico de herói

Como o protagonista de um filme da Marvel, Reynolds não pode descuidar do físico. Por isso, mesmo com a agenda cheia, o astro encontrou tempo de ir à academia. Mas, segundo o próprio stories do ator, não foi fácil acompanhar o pique dos brasileiros.

Passeio na orla

Já Jackman optou por outra prática esportiva. No domingo, 14, ele preferiu aproveitar sua folga na agenda para pedalar pela orla da capital fluminense até o Mirante do Leblon, momento que foi compartilhado nas suas redes sociais.

Sobre Deadpool & Wolverine

Com estreia marcada para 25 de julho, o novo longa acompanha o Mercenário Tagarela - como é conhecido o personagem de Reynolds - em uma missão em nome da AVT, isto é, instituição do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês) que zela pela continuidade das linhas do tempo do universo.

Em uma parceria improvável (e indesejada) com Wolverine (Jackman), ele encara a ameaça da vilã Cassandra Nova, personagem inédita e bastante poderosa, capaz de neutralizar os ataques de ambos os protagonistas.

Ainda que muitos detalhes não tenham sido divulgados oficialmente, a expectativa é que a trama sirva de pretexto para revisitar a era da Fox dos filmes de herói. Afinal de contas, Deadpool & Wolverine é o primeiro longa do anti-herói desde que o estúdio foi adquirido pela Disney. Vale notar, ainda, que o filme marca o retorno de Jackman como o mutante Logan desde 2017, quando se despediu da franquia X-Men.

De acordo com o site Deadline, as projeções apontam que o filme fará aproximadamente US$ 160 milhões na sua bilheteria de estreia no mercado norte-americano. Se a expectativa se confirmar, Deadpool & Wolverine quebrará o recorde antes estabelecido pelo primeiro Deadpool e se tornará o título com maior bilheteria de estreia para um filme com classificação indicativa para maiores de 18 anos.