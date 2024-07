Lula reitera a presidente Italiano interesse de concluir o quanto antes acordo UE/Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 15, que reiterou ao presidente italiano, Sergio Mattarella, o interesse em fechar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O petista também afirmou que a conclusão das conversas depende de resoluções de contradições internas dos europeus. Lula falou ao lado de Mattarella depois de uma reunião bilateral no Palácio do Planalto. Eles almoçaram no Palácio do Itamaraty ainda nesta segunda-feira.

Lula disse que a visita é o "ponto alto" da celebração dos 150 anos do início da imigração italiana para o Brasil. Afirmou que os países trabalharão juntos na aliança por biocombustíveis, e que a redução nas emissões de carbono é imperativa, mas que não deve ser feita por medidas unilaterais. O petista afirmou que quer diversificar a pauta de exportações do Brasil para o país europeu.