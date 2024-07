Sasha Meneghel e João Lucas compartilham detalhes do casamento

Sasha Meneghel e João Figueiredo sempre aquecem o coração dos fãs ao aparecerem juntos. De declarações a momentos românticos, o casal sempre conquista o público.

Agora, os dois participaram do Encontro, programa da Globo, e compartilharam detalhes do casamento, junto com algumas dicas para manter a relação saudável:

- A gente gosta de ser romântico, eu não faço questão nenhuma de esconder isso, a amo demais, como não amar? No casamento tem vários desafios, mas tem beleza nisso também, tem beleza nas dificuldades, nos desafios, começou João.

Sasha continuou e reafirmou:

- Eu acho que quando a gente junta duas pessoas com seus costumes, com os seus hábitos, claro que nesse começo, até a gente se ajustar[...] Eu acho que uma coisa que é essencial em qualquer casamento, qualquer relacionamento, é uma comunicação muito boa e eu tenho muita sorte.

Depois, o cantor disse para não ouvir as pessoas e deu algumas dicas:

- É muito comum você ouvir coisas como: O primeiro ano é muito bom depois só piora, ou o primeiro ano é péssimo e depois melhora. E não existe nenhuma regra, é o que você vai construir. Então ame, se dedique, eu acho que o casamento é se doar.

A filha da Xuxa Meneghel ainda completou:

- E eu acho que tem muita amizade também, que como ele escreveu lindamente, como ele sempre faz, a gente começou nosso relacionamento com uma amizade e é isso que é o mais legal, a gente se diverte sozinho, a gente se basta.

Que fofos, né?