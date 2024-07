Messi chora após sair lesionado da final e ?repete? Copa América de 2016

Camisa 10 da seleção argentina, Messi saiu lesionado da decisão da Copa América com a Colômbia. Aos 21 minutos do segundo tempo, o atacante do Inter Miami sentiu o tornozelo direito enquanto marcava o atacante colombiano Luís Díaz, do Liverpool, e ficou estirado no chão. Ao ser substituído por Nicolás González, chorou no banco de reservas e foi amparado por seus companheiros. Ele repete as cenas da Copa América de 2016 - naquela ocasião o choro se deu após perder um pênalti e o título na decisão com o Chile.

Os dois momentos ocorreram nos Estados Unidos. Há oito anos, Messi chegou a cogitar a aposentadoria da seleção argentina, após falhar em conquistar a Copa América por duas edições consecutivas (2015 e 2016). Sem um título de expressão por seu país, o craque era pressionado pelos torcedores argentinos. O primeiro título com a seleção viria somente em 2021.

"Já era, acabou a seleção para mim", disse Messi, em 2016, ainda na zona mista. "Tentei muito, dói mais em mim do que em qualquer um não conseguir ser campeão com a Argentina. Mas é assim, não deu e, infelizmente, vou embora sem conseguir isso." Tanto em 2015, quanto em 2016, Messi bateu na trave nos pênaltis diante do Chile. Essa "aposentadoria" durou 45 dias, até a convocação de Patón Bauza, que sucedeu Tata Martino no comando da seleção.

Já em 2024, a saída precoce de Messi pode ter sido o último momento do camisa 10 com a seleção argentina na Copa América - a próxima edição será em 2028. Além disso, ele ainda não confirmou sua presença e disposição para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Messi escolheu defender o Inter Miami, após deixar o Paris Saint-Germain, por não precisar lidar com a pressão do futebol europeu e poder passar mais tempo ao lado de sua família na Flórida. A lesão no tornozelo direito se deu durante a partida. Ele também sentiu a coxa direita, que já o havia incomodado em março - e preocupou a seleção argentina na ocasião.