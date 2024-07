Filho de Trump critica posicionamento de Biden sobre ataque a ex-presidente

O empresário Donald Trump Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, criticou o posicionamento do atual presidente americano, Joe Biden, sobre o atentado contra o pai dele em um comício na Pensilvânia neste sábado, 13.

Em publicação no X (antigo Twitter), Trump Jr. disse que a campanha de Biden vinha adotando como principal mensagem a ideia de que Trump pretendia ser um "ditador" e representava uma "ameaça à democracia". "Não me diga que eles não sabiam o que estavam fazendo com essa porcaria", escreveu.

Republicanos se unem após ataque a Trump

O contraste político nos EUA dificilmente poderia ser mais nítido: imagens de um Donald Trump desafiador e ensanguentado sobrevivendo a uma tentativa de assassinato, em contraponto a questões persistentes sobre a agudeza mental do presidente americano, Joe Biden, e a capacidade de o democrata permanecer na corrida.

Em uma disputa já turbulenta, o atentado testemunhado no oeste da Pensilvânia no sábado à noite - e o medo, a raiva e as imagens que gerou - irão certamente alterar os contornos de uma campanha onde mesmo pequenas mudanças de eleitores poderão ser decisivas.

À medida que o Partido Republicano se dirigia a Milwaukee para a Convenção Nacional Republicana desta semana, os apoiadores do ex-presidente tornaram-se mais veementes do que nunca na condenação dos ataques políticos contra ele, dizendo que o republicano literalmente levou um tiro pelo povo americano.

Os democratas ficaram, em sua maioria, reservados, dizendo pouco sobre a disputa além de condenar o tiroteio e pedir calma.

"Antes de ontem, as chances de reeleição de Joe Biden eram mínimas. Depois de ontem, elas são praticamente inexistentes", afirmou o republicano Whit Ayres, responsável por conduzir pesquisas de intenções de voto, sugerindo que os democratas provavelmente se concentrarão em manter algum controle no Congresso. Da mesma forma, o estrategista do Partido Republicano Dave Carney disse que o ataque a Trump "irá energizar sua base e seus eleitores casuais e acabará com o tema singular da equipe Biden de preservar a democracia".

Mas o democrata Mike Lux, também especialistas em pesquisas, não via as coisas dessa forma. "Não vejo isso mudando os fundamentos da corrida. Seria bom se isso significasse que todos acalmariam sua retórica", disse ele.

Muitos dos representantes da campanha de Trump recorreram às redes sociais para apelar a Biden e outros para baixarem a temperatura política - mesmo quando alguns republicanos também procuraram culpar os democratas pela tragédia - e sugeriram que ele retire todas as acusações criminais federais contra Trump.

Nikki Haley, a última grande desafiante de Trump nas primárias republicanas e uma crítica persistente, agora planeja falar na convenção do Partido Republicano após o episódio.

"Acho que agora, mais do que nunca, é necessário um apelo à unidade em todos os níveis", disse Ozzie Palomo, republicano que estava angariando fundos para Haley, mas que agora apoia Trump. "Como última adversária de Trump nas primárias, se a mensagem de Nikki for clara de que o partido e o país precisam de se unir, é positivo para Trump e para o partido." (COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES)