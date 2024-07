Após separação polêmica, Belo reflete sobre a vida: - Estou vivendo um sofrimento do coração

No último sábado, dia 13, Belo foi um dos artistas convidados do Caldeirao com Mion e acabou abrindo o coração sobre as dificuldades que passou. O cantor, que enfrentou a polêmica separação de Gracyanne Barbosa, fez uma reflexão sobre o momento atual de sua vida.

No palco do programa, o artista começou dizendo que os momentos difíceis serem também para ajudá-lo a amadurecer.

- Tanta coisa acontecendo! [Estou vivendo um momento] abençoado. Em todos os sentidos. Até os percalços, as coisas que acontecem no meio do caminho, elas também servem para amadurecermos, criarmos mais casca e, com certeza, levar isso para nosso público.

Em seguida, Belo confessou que seu coração ainda está sofrendo.

- Eu sempre fui um cantor ligado a emoção, sempre fui um cara que falei das coisas do amor e do coração. Eu também estou vivendo um sofrimento do coração, disse o cantor.