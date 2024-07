Descriminalização do porte de maconha é rejeitada por eleitores de Bolsonaro e Lula

A maioria dos eleitores que votou em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2022 não concorda com a descriminalização do porte de maconha, segundo levantamento do instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec) realizado entre os dias 4 e 8 deste mês.

Ao unir os eleitores do atual chefe do Poder Executivo e do antecessor, 69% são contrários ao que foi decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os que são a favor favor são 24%. Nem a favor, nem contra são 5% e não sabem ou não responderam, 2%. O levantamento ouviu 2.000 pessoas em 129 municípios. O nível de confiança é de 95%.

Entres aqueles que votaram em branco ou anularam o voto no segundo turno das eleições gerais de 2022, 19% se dizem favoráveis à descriminalização do porte de maconha. Para 72%, a decisão do STF não foi acertada. Outros 5% não souberam ou não quiseram responder, e 4% opinaram pelo tanto faz.

O STF publicou no dia 29 de junho a ata do julgamento que coloca em prática a decisão que descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha no Brasil.

A descriminalização decidida pelo STF não quer dizer que a maconha foi liberada no País, nem que haverá comércio legalizado da planta ou das flores prontas para consumo. A decisão acompanha a Lei das Drogas, aprovada pelo Congresso em 2006, que já previa que o porte da substância não deveria ser punido com prisão ou processado criminalmente. A legislação, no entanto, não determinava critério técnico de quantidade para diferenciar usuário de traficante.