Minutos depois de Trump subir ao palco, tiros foram disparados: a cronologia do atentado

Às 18h02 de sábado, ao som de "God Bless the U.S.A." ("Deus abençoe os Estados Unidos"), o ex-presidente Donald Trump subiu ao palco no parque de diversões em Butler, Pensilvânia, acenando para a multidão que o aplaudia e fazendo seu discurso habitual de comício sob o sol escaldante do meio do verão nos hemisfério Norte.

Poucos minutos depois, Trump apontou para a projeção de um gráfico que mostrava um aumento nas travessias ilegais da fronteira durante o governo do homem contra quem ele está concorrendo, o presidente Joe Biden. "Esse gráfico tem alguns meses", disse Trump à plateia. "E se vocês quiserem ver algo realmente triste...".

Foi quando os tiros foram disparados. Pelo menos cinco.

Trump agarrou sua orelha enquanto agentes do Serviço Secreto, de trajes escuros, corriam em sua direção. Ele caiu no chão, enquanto os agentes gritavam: "Abaixe-se!" Os milhares de participantes do comício que se aglomeravam no campo à sua frente se moveram como um só, caindo no chão, enquanto o silêncio se espalhava pela grama, pontuado apenas por um grito ocasional.

Momentos depois, Trump ficou de pé, enquanto os agentes do Serviço Secreto se aglomeravam ao seu redor, cobrindo seu corpo. Eles tentaram levar o ex-presidente para fora do palco, à sua esquerda, enquanto o sangue escorria de sua orelha. "Esperem, esperem, esperem", disse Trump. Ele ergueu o punho, enquanto a multidão aplaudia, e parecia dizer a palavra "luta" antes que os agentes o levassem pelas escadas até um SUV preto que o aguardava.

Trump levantou o punho mais uma vez antes de entrar no carro.

O promotor público local disse que o atirador e um participante do comício estavam mortos. Em uma declaração emitida logo após o ataque, que as autoridades dizem ter sido uma aparente tentativa de assassinato, a campanha de Trump disse que ele estava "bem".

Não havia indícios do horror que estava por vir quando os participantes do comício se reuniram fora do perímetro seguro do Serviço Secreto no início da tarde. Butler é uma cidade de 13.000 habitantes, localizada 53 quilômetros ao norte de Pittsburgh, no oeste da Pensilvânia, firmemente no país de Trump. É o tipo de área rural do Cinturão da Ferrugem que ajudou a eleger Trump presidente em 2016 e que quase o manteve no cargo em 2020. Trump venceu no condado de Butler por 32 pontos percentuais de vantagem.

A grama verde do campo foi lentamente coberta por um mar de bonés vermelhos da campanha Make America Great Again (Faça a América Grande Novamente), à medida que a temperatura subia para 32ºC. Os políticos locais falavam ocasionalmente, enquanto os participantes do comício esperavam pacientemente por horas, ocasionalmente entoando cantos de "Trump! Trump! Trump!". Em um determinado momento, uma bandeira americana gigante se enroscou, provocando cantos de "conserte a bandeira!" até que ela fosse desfraldada corretamente.

Fora do perímetro, havia barracas vendendo alimentos, bebidas e parafernália de Trump, como é comum nos comícios. Atrás do palco, separado do campo por barreiras de metal na altura da cintura, outro campo se estendia, pontilhado por prédios distantes. A multidão se animou quando a lista de reprodução favorita de Trump começou, dando início com "YMCA", do Village People. Então, Trump caminhou em direção ao palco, usando seu conhecido boné vermelho, um terno preto, camisa branca desabotoada no pescoço e sem gravata.

Ele sorriu e apontou para a multidão que o aplaudia, esperando a música de Lee Greenwood terminar antes de iniciar seus comentários. "Esta é uma grande multidão", disse Trump. "Esta é uma grande, grande e bela multidão."

Depois de citar o nome de David McCormick, o republicano que concorre contra o senador democrata Bob Casey, da Pensilvânia, e prometer trazê-lo ao palco mais tarde no comício, Trump voltou a um de seus temas favoritos. "Temos milhões e milhões de pessoas em nosso país que não deveriam estar aqui", disse ele. "Pessoas perigosas."

Em seguida, ele direcionou o público para o gráfico projetado de travessias de fronteira.

Depois que os tiros soaram e Trump foi retirado do palco, agentes com uniformes pretos portando rifles, a equipe de Contra-Assalto de segurança, invadiram o palco. A plateia permaneceu abaixada, com exceção de um grupo de pessoas que estava perto da borda esquerda do perímetro, próximo aos sons dos tiros.

Mesmo quando Trump foi expulso, os participantes do comício permaneceram abaixados. Alguns ouviram as balas ricocheteando na arquibancada, cortando uma linha hidráulica que conectava os alto-falantes, que começaram a cair. Outros ligaram rapidamente para a família ou consultaram seus telefones para saber o que havia acontecido com o ex-presidente.

"Ele está bem?", as pessoas começaram a perguntar. "Ele está bem?"

Por fim, as pessoas começaram a se espalhar. Um pequeno grupo de cerca de meia dúzia de pessoas parou na área cercada que continha a mídia. "É tudo culpa de vocês!", gritaram.

A polícia e, em seguida, o Serviço Secreto conduziram todos para fora. Uma hora após o tiroteio, o vasto campo foi declarado uma cena de crime, repleto de garrafas plásticas de água vazias e contêineres de papelão encharcados que antes continham batatas fritas com queijo.