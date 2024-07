Grêmio derrota Operário-PR, avança e Copa do Brasil conhece os 16 classificados às oitavas

O Grêmio está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time gaúcho evitou um vexame na terceira fase do torneio e aliviou a pressão sobre o técnico Renato Gaúcho ao derrotar o Operário por 3 a 1, neste domingo, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela partida de volta da segunda fase. No jogo de ida, em Ponta Grossa, haviam empatado por 0 a 0.

Com a classificação, o Grêmio se junta a Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco. Os confrontos das oitavas de final serão definidos através de sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O técnico Renato Gaúcho surpreendeu ao revelar a escalação com Soteldo. O venezuelano se reapresentou com atraso, após disputar a Copa América, e causou incômodo ao ser visto em uma praia após ter pedido dispensa para resolver problemas particulares. Mesmo com a expectativa de ser multado, foi bancado pelo treinador entre os titulares.

Os primeiros 20 minutos da partida, no entanto, foram mornos, talvez pela influência do horário. O Operário se mostrava mais perigoso, enquanto que o Grêmio insistia em jogadas pela esquerda com Pavón. Mas foi o time gaúcho quem aproveitou melhor as oportunidades.

Aos 21, Pavón abriu o placar em cobrança de pênalti, após Kannemann ser derrubado dentro da área pelo zagueiro Joseph. O Operário não se intimidou e chegou ao empate, aos 29, com Ronaldo, que aproveitou o cruzamento de Sávio para acertar uma bela cabeçada.

Mas o Grêmio reagiu imediatamente e conseguiu levar uma vantagem mínima para o intervalo. Aos 31, após grande jogada de Soteldo, Everton Galdino apareceu livre dentro da área. Ele dominou e chutou com força para fazer 2 a 1.

O Grêmio voltou ligado e levou perigo rápido com Soteldo, que parou em Rafael Santos. O time gaúcho era melhor e ampliou o marcador aos oito. Gustavo Nunes recebeu de Villasanti, fez grande jogada individual e marcou um golaço.

No fim, o Operário passou a tentar pressionar e Ronaldo obrigou Marchesín a fazer boa defesa. O jogo se desenhou com o Grêmio na busca por contra-ataques e para aproveitar espaços deixados. A reta final foi amarrada pelos gremistas, que controlaram as tentativas do rival e conseguiram confirmar a classificação.

Passada a Copa do Brasil, o Grêmio volta a focar no Brasileirão. O time gaúcho enfrenta o São Paulo na quarta-feira, às 20h, no Morumbi, buscando deixar a zona de rebaixamento.