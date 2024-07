Morre Shannen Doherty, a Brenda de 'Barrados no Baile', aos 53 anos

Morreu neste sábado, 13, a atriz Shannen Doherty, conhecida pela série Barrados no Baile. Ela tratava um câncer de mama, diagnosticado há nove anos, em estágio avançado. A informação foi confirmada pela assessora de Shannen à People neste domingo, 14.

A atriz ficou conhecida como a personagem Brenda Walsh do seriado Beverly Hills 90210, que no Brasil se chamava Barrados no Baile, de 1990. Ela também interpretou Prudence Halliwell em Charmed: Jovens Bruxas, de 1998.

"É com dor no coração que eu confirmo o falecimento de Shannen Doherty. ... A devotada filha, irmã, tia e amiga estava cercada por seus entes queridos, assim como seu cachorro, Bowie. A família pede privacidade neste momento para que possam passar pelo luto em paz", disse

Shannen havia revelado o diagnóstico de câncer de mama em 2015, quando fez uma mastectomia, quimioterapia e radioterapia. A doença entrou em remissão em 2017, mas voltou dois anos depois.

Em junho do ano passado, a atriz contou que a doença havia se espalhado para o cérebro e, em novembro, disse que o câncer se espalhou para os ossos. Em abril, Shannen havia revelado que estava vendendo seus bens materiais após o avanço da doença.

"Não tenho nada a perder, e estou correndo contra o tempo", disse à época em seu podcast do YouTube Lets be Clear. "Minha prioridade neste momento é a minha mãe. Eu sei que vai ser difícil caso eu faleça antes dela", completou.

Em 2019, morreu outro ator da série, Luke Perry que interpretava Dylan e sofreu um AVC, aos 52 anos.