Atirador estava registrado no partido republicano, mas doou US$ 15 a democratas

O autor dos disparos contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, morador da Pensilvânia, estava registrado no partido republicano, segundo informações da imprensa americana. Ele foi identificado pelo FBI, que ainda apura as razões que o levaram a atirar contra Trump, no meio de uma multidão, durante um comício ontem, na Pensilvânia.

O nome de Crooks consta em um banco de dados de eleitores da Pensilvânia, identificado pela polícia, bem como a sua idade e endereço, de acordo com a emissora americana CNN. Ele não tinha antecedentes criminais

A eleição, em novembro, seria a primeira vez que Crooks teria idade suficiente para votar em uma corrida presidencial americana. Apesar disso, registros mostram que ele doou US$ 15 para o 'Progressive Turnout Project', um grupo nacional que incentiva os democratas a votar, por meio da plataforma de doações ActBlue, em janeiro de 2021.