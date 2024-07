Roger Machado nega proposta do Inter, mas não garante permanência no Juventude

Ainda em busca de um novo treinador, vários nomes foram especulados como substituto de Eduardo Coudet, no Internacional. E um deles foi o de Roger Machado, que garantiu não ter recebido proposta para deixar o Juventude após o empate entre os dois clubes por 1 a 1, no último sábado, no estádio Alfredo Jaconi, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O time de Caxias do Sul avançou às oitavas de final.

"Não tive nenhum contato formal por parte de nenhum clube até esse momento. Claro que é inevitável, nesse ambiente midiático, você não receber o que está tendo dito fora. Busquei trabalhar para me manter focado no mais importante, que era a decisão", disse Roger Machado, que não descartou uma mudança futura.

"Não posso falar de algo circunstancial que não ocorreu. Simples. O trabalho (no Juventude) segue até o momento que seja de comum acordo para que todo mundo ganhe de alguma forma", completou.

Roger Machado tem contrato com o Juventude até o final da temporada. Ele está há 184 dias no comando do clube. Neste período, foram 34 jogos, com 13 vitórias, 11 empates e dez derrotas. Além dele, Vanderlei Luxemburgo e Fernando Diniz foram cogitados, mas não são unanimidades no Internacional.

"Temos a confiança, sim, de que ele permaneça. Gostei da entrevista dele. Ele é um profissional, pode receber propostas. O que não é normal foi o que aconteceu. Ele (Roger) já recebeu (propostas) de outros clubes, de tamanho semelhante, e preferiu ficar. Em momentos até piores do que o atual. Mas, como ele disse, se for bom para todo mundo, não será um problema. Queremos que ele continue, apostamos no trabalho dele desde o começo do ano e ele está sempre se superando com toda comissão e o grupo de atletas", afirmou o presidente Fábio Pizzamiglio.

Enquanto não define o seu novo treinador, o Internacional continuará sendo comandado pelo interino Pablo Fernandez. Ele deverá estar à frente da equipe no duelo com o Rosario Central, marcado para esta terça-feira, às 21h30, no estádio Gigante Arroyito, em Rosário, na Argentina, pelos playoffs da Copa Sul-Americana.