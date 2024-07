Após atentado, Trump desembarca em NJ enquanto apoiadores cercam 'Trump Tower', em Manhattan

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou no aeroporto de Newark, em New Jersey, nos EUA, em seu jatinho particular, no início da madrugada deste domingo, após sofrer atentado durante um comício na Pensilvânia.

Um vídeo publicado por um assessor mostrou o republicando desembarcando, cercado de agentes do Serviço Secreto dos EUA. Nas imagens, Trump faz um aceno com a mão.

O ex-presidente teria passado a noite em seu clube de golfe particular nas proximidades de Bedminster, em New Jersey, de acordo com informações da imprensa americana.

Enquanto isso, apoiadores do republicano se reuniram ao redor da Trump Tower, em Manhattan, na noite de ontem, mostra reportagem do 'The New York Times'. O policiamento no local foi reforçado após o atentado contra Trump, durante comício ontem, na Pensilvânia.

"Os eventos que se desenrolaram no comício de hoje na Pensilvânia são horríveis. Envio minhas orações ao ex-presidente Trump, sua família e todos que estavam no evento de hoje. A violência política não tem lugar neste país", escreveu o prefeito de Nova York, Eric Adams, em seu perfil no 'x' (antigo Twitter).

Segundo ele, a polícia de Nova York mandou policiais de reforço para "determinados locais" nos cinco distritos.