IPT 125 anos: renovação e transformação

Em 2024, o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo), um dos maiores centros de tecnologia do País, completa 125 anos, com uma história repleta de inovações que transformam vidas.

Criado em 1899, o instituto tem se reinventado sem perder a essência vanguardista. Um dos destaques recentes é o IPT Open, parceria com algumas das maiores empresas do país, além de startups, governos e outras instituições, para a criação de um parque tecnológico dentro do instituto com foco no desenvolvimento de soluções para melhorar a competitividade da indústria. Considerada a maior iniciativa de inovação hardtech já vista no Brasil, o IPT Open consiste na união da expertise do instituto e das empresas para a criação de tecnologias e negócios, em ecossistema transformador.

Ao longo de mais de um século de atuação, a história do IPT se confunde com a trajetória de inovação do país. São vários os projetos de relevância na área da saúde, energia, tecnologias digitais, habitações e edificações, entre outros.

Também são diversas as iniciativas de sustentabilidade, como o Plano de Recuperação da Serra do Mar, que levou à criação de uma embalagem nutritiva para sementes com gel hidrofílico, substância que mantém nutrientes e umidade no solo para melhor desenvolvimento das espécies botânicas.

Ainda neste segmento, a xiloteca (acervo botânico de espécies de madeira) do IPT, maior da América Latina, contribuiu com o processo de recuperação do trecho de 70 hectares da Serra do Mar na medida em que foram comparados tocos de árvores mortas na região devastada com os exemplares do acervo e, assim, identificadas as espécies nativas antes presentes nas áreas prejudicadas.

Nos anos 1950, deu-se início a parceria com a Petrobras que segue forte até hoje e cujas ações de cooperação renderam importantes resultados, como a construção do tanque de provas navais para embarcações, que avançou mais recentemente para as prospecções de óleo e gás no Pré-Sal.

Embora tenha em seu DNA uma história marcada pela geração constante de inovação e na contribuição direta para o desenvolvimento das empresas brasileiras ao longo desses mais de cem anos, o maior legado do IPT segue sendo sua vocação de transformar a vida dos paulistas, dos brasileiros.

Estamos prontos para mais um século de mudanças, num mundo cada vez mais ciente da importância da ciência para o progresso da humanidade.

Vahan Agopyan é secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Liedi Bernucci é diretora-presidente do IPT.