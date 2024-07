Gilvan ouve demandas dos moradores do 2º subdistrito

Pré-candidato governista a prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB) realizou nete sábado (13) a segunda plenária do programa Santo André da Gente, que tem como objetivo coletar sugestões da população para a elaboração do plano de governo. A agenda contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB) e de moradores do território 2, composto pelos bairros Santa Terezinha, Utinga, Vila Metalúrgica, Parque das Nações, Vila Curuçá, Parque Jaçatuba, Bangu e Vila São Pedro, no 2º subdistrito.

Ainda estão previstas mais sete encontros até 31 de julho. O próximo evento ocorre na terça-feira, com moradores do território 8, que envolve Vila Homero Thon, Vila América, Vila Humaitá, Vila Guarani, Parque Marajoara, Jardim Marek, Jardim Santo Antonio de Pádua, Centreville, Parque Gerassi, Vila Progresso, Jardim Ipanema, Cidade São Jorge, Vila Guaraciaba, Vila Tibiriçá, Vila Eldizia e Morro da Kibon.

As sugestões de munícipes também podem ser encaminhadas de forma virtual, por meio do site www.santoandredagente.com.

“Essas plenárias nos aproximam ainda mais da população e nos permitem discutir os próximos passos a serem dados. O que nos deixa muito felizes é sentir que as pessoas querem que o excelente governo realizado pelo prefeito Paulo Serra continue porque transformou, de fato, a vida das pessoas e nossa pré-candidatura representa essa continuidade”, destacou Gilvan. <TL>