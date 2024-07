Bolsonaro presta solidariedade a Trump: ?Esperamos sua pronta recuperação. nos vemos na posse?

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL) prestou solidariedade neste sábado, 13, ao ex-presidente norte-americano Donald Trump, após o candidato republicano ser ferido em um ataque em seu ato de campanha, na Pensilvânia. Trump foi retirado o palco após tiros e apareceu com um sangramento na orelha. O atirador e um dos apoiadores de Donald Trump que participava do comício foram mortos, informou o promotor do Condado de Butler, Richard Goldinger. O porta-voz do Republicano disse que ele está "seguro".

"Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos vemos na posse", disse Bolsonaro em seu perfil no X (antigo Twitter), junto da foto de Trump ferido, mas com o punho erguido.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também se manifestou. "Minha solidariedade a @realdonalTrump. Desejo pronta recuperação que esteja de volta em breve às ruas para dar seguimento a sua campanha", disse.