Lula pesca na Granja do Torto, e Bolsonaro anda a cavalo em Araçatuba

O sábado, 13, foi de diversão e fuga da rotina para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto o petista pescou na Granja do Torto, o ex-chefe do Executivo andou a cavalo em Araçatuba, interior de São Paulo, durante o 47º Campeonato Nacional do Quarto de Milha.

No caso de Lula, o vídeo com a pesca foi divulgado pela primeira-dama Janja Lula da Silva nas redes sociais. Nele, Lula comenta que, geralmente, solta os peixes que pesca, mas que, neste caso específico, decidiu que iria comê-lo.

"A minha isca não machuca o peixe, pois ela não tem garra. Eu costumo pegar o peixe e soltar. Mas como esse é um pacu de 4,5 kg, eu não posso soltar. Isso aqui eu tenho que levar para a casa, limpar, preparar, assar ele e depois comer. E vou terminar agradecendo a Deus por ter me dado a chance de pegar esse peixe aqui, maravilhoso", diz Lula na publicação.

No caso de Bolsonaro, ele entrou na área onde são realizadas as provas de cavalos ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado. Tarcísio preferiu ir caminhando, mas o ex-presidente optou por montar a cavalo. Ele foi apresentado como "mito", "presidente" e "capitão do povo", no evento organizado pela Associação Brasileira do Quarto de Milha (ABQM).

No evento, Tarcísio exaltou Bolsonaro e disse que ele "ainda fará muito pelo Brasil". Bolsonaro também discursou, dizendo que "a vida de ex não é fácil". "Eu espero que um novo amor apareça no momento bastante rápido e eu deixe de ser ex. Eu pretendo ainda servir a meu país", afirmou. Ele também disse que Tarcísio tem um grande futuro político pela frente e atacou o atual presidente. "Eu não passei a faixa pois eu não passo a faixa pra bandido".