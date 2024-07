Internada, Claudia Alencar ganha festa de aniversário surpresa em hospital

Na última sexta-feira, dia 12, Claudia Alencar celebrou o aniversário de 74 anos de idade. A artista ganhou uma festa surpresa no hospital em que está internada no Rio de Janeiro enquanto se recupera de uma cirurgia na coluna. Ela contou com a presença de amigos queridos, que fizeram questão de passar a data ao lado dela.

A atriz estava radiante nos cliques da festa. Com um grande sorriso no rosto, ela posou para diversas fotos em frente a um lindo bolo com design feito especialmente para ela.

O bolo foi feito pelo chefe patisserie Ronaldo Honorato, que colocou a frase Vontade é a Mãe da Felicidade no topo. As palavras foram escolhidas por Yann Hatchuel, filho de Claudia que mora nos Estados Unidos. Ele deu dicas sobre as cores preferidas da mãe, para que a decoração tivesse um significado especial. O resultado passava a mensagem de renascença e transformação. Também entraram em ação os decoradores Cristiane Vanzan, Maycon Ballons e a confeiteira Flávia Torres na organização da festa.

Claudia aproveitou muito seu dia ao lado de amigos. A comemoração teve muitos docinhos, decoração impecável e clima descontraído.