Vice em Wimbledon, Paolini se diz feliz com resultados: 'Não sei o que sonhar agora'

Cinco semanas depois de terminar com o vice-campeonato de Roland Garros, a italiana Jasmine Paolini voltou neste sábado a uma final de Grand Slam, desta vez em Wimbledon. O resultado, porém, foi o mesmo: derrota.

"Tenho que aceitar o que aconteceu e trabalhar duro", disse a tenista de 28 anos após a partida contra a checa Barbora Krejcikova. "Tenho certeza que vou fazer isso, mas hoje é difícil falar porque estive perto, mas não o suficiente."

Na decisão de Roland Garros, a italiana venceu apenas três games. "Acho que fui melhor do que na última final, mas ainda não o suficiente", afirmou ela que viu a rival deste sábado marcar 6/2, 2/6 e 6/4.

"Ainda não acredito que fui à final em Wimbledon", disse Paolini. "É uma coisa incrível, mas é claro que agora estou um pouco decepcionada."

A italiana subirá dois postos no ranking e será a quinta do mundo na segunda-feira, tornando-se a mulher italiana com melhor classificação desde Francesca Schiavone, que alcançou o quarto lugar em 2011.

Com sua performance recente, Paolini é uma das favoritas para ganhar uma medalha na Olimpíada de Paris 2024, cujas disputas acontecerão no complexo de Roland Garros. "Não sei o que sonhar agora", disse ela. "Hoje eu sonhava em segurar o troféu, mas não deu certo."

A italiana disse estar aproveitando o momento. "É inacreditável, honestamente. Acabei de disputar duas finais em dois Grand Slams. Estou feliz com os resultados."