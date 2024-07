Ticiane Pinheiro comenta relação com Roberto Justus após divórcio

A apresentadora Ticiane Pinheiro comentou a amizade que mantém com o ex-marido, o empresário Roberto Justus, neste sábado, 13. Os dois são pais de Rafaella Justus, de 14 anos, e Ticiane disse que a relação amistosa é importante para a filha.

"Nós somos grandes amigos", comentou ela em entrevista à Quem. "Ele foi fazer a vida dele, tem uma filha. ... Também refiz minha vida, estou casada, com uma filha maravilhosa. Com um ex-casal feliz, fica tudo bem."

Casada com César Tralli, Ticiane disse que o marido "se dá super bem" com Justus e com a atual mulher do empresário, Ana Paula Siebert Justus. "Nos encontramos mais nesses eventos familiares, em festa. Graças a Deus, todo mundo se dá bem", afirmou.

Além de Rafa, a apresentadora também é mãe de Manuella, de 5 anos, fruto do relacionamento com Tralli. Roberto Justus e Ana Paula também tiveram uma filha, Vicky, de 4 anos. Ticiane e Roberto foram casados por oito anos.