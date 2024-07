Ex de Luciano Camargo solta farpas à Graciele Lacerda por gravidez: - Amante engravida e fica rica

Cleo Loyola, ex-esposa de Luciano Camargo, voltou a atacar a família do ex-marido após o anúncio de gravidez de Graciele Lacerda, que espera seu primeiro filho com Zezé Di Camargo. A youtuber alfinetou a influenciadora através das redes sociais ao acusá-la de ser amante do cantor e ainda sugeriu que ela deu o famoso golpe do baú com a gestação.

- Mas para quem disse que amante não tem lar, errou. Amante tem lar, amante engravida e amante fica rica. É, a gente vê várias aí, não é!? E aí entraram em casamentos. A culpa não é só delas não, gente. A culpa maior é do homem, hoje eu vejo assim. Porque se o homem não quiser, não trai e fica com a mulher dele. Mas depois a culpa cai somente na mulher, começou.

A sensitiva ainda citou Zilu na treta:

- O erro da Graciele foi o tanto de maldade que ela fez em relação à Zilu, fazer fake news de Priscila Dantas, entendeu? E outras coisas mais, completou Cleo, citando o perfil fake criado por Graciele em 2023, no qual ela teria usado para atacar familiares de Zezé.

E finalizou:

- O filho dela não tem que pagar pelo o que ela fez, mas a colheita vem de qualquer forma, não é!? Dessa ninguém corre. Mas o que eu desejo realmente para a criança dela, para o filho dela, é que venha com muita saúde e que venha trazer realmente a alegria para essa amante.