Cai o número de americanos que consideram presidente Biden 'mentalmente afiado', diz pesquisa

O número de americanos que consideram o presidente Joe Biden, candidato democrata à reeleição para a Casa Branca, "mentalmente afiado" encolheu para a mínima histórica de 24%, indica a pesquisa do instituto Pew Research Center publicada na quinta-feira 11, realizada após o debate televisivo com o ex-presidente republicano Donald Trump.

O índice vem caindo ao longo da presidência de Biden, que foi eleito em novembro de 2020 após derrotar Trump no pleito. Nessa época, o porcentual era de 46%. Em 2021, cresceu para o pico da série histórica, de 53%. Em abril de 2023, era de 33%, encolhendo para 30% em janeiro de 2024.

O candidato republicano, por outro lado, é visto como "mentalmente afiado" para 58% dos entrevistados pelo Pew Research Center. Em 2020, durante a campanha, esse porcentual era de 50%.

Biden tem sido alvo de críticas de parte da opinião pública dos Estados Unidos, que aponta que o democrata, 81, não está apto para o cargo após um desempenho desastroso no primeiro debate presidencial, realizado em 27 de junho e transmitido ao vivo. Desde então, o atual presidente tem tentado garantir a candidatura, mesmo em meio a manifestações contrárias de aliados (como a ex-presidente da Câmara americana e amiga, Nancy Pelosi) e de financiadores.

O Pew Research Center aponta que Biden é "honesto" para 48% dos entrevistados. Para Trump, o porcentual é de 36%. A pesquisa indica que ambos os candidatos são considerados "constrangedores" para 63%, incluindo para 37% e 33% dos candidatos de cada apoiador, respectivamente.

Trump lidera a corrida presidencial, com 44% das intenções de voto. O republicano está na frente de Biden, com 40%, e do candidato independente Robert F. Kennedy Jr. (15%).

Na simulação de uma disputa entre o republicano e o democrata, a pesquisa aponta vitória apertada de Trump sobre Biden: 50% a 47% para o atual presidente.

A pesquisa do Pew Research Center foi conduzida entre 1º e 7 de julho com 9.424 adultos, incluindo 7.729 eleitores aptos.