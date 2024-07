Nunes faz aceno a Bolsonaro e vai a lançamento de pré-candidata do PL com Michelle

Pressionado a fazer mais gestos em direção ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após a entrada do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) na corrida eleitoral, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participou nesta sexta-feira, 13, ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do lançamento da pré-candidatura de Zoe Martínez (PL) à Câmara Municipal de São Paulo.

A influenciadora e advogada cubana é a aposta do PL para conquistar entre seis e oito cadeiras no Legislativo Municipal este ano. Nascida em Cuba, Zoe se mudou para o Brasil aos 12 anos e, com 16, começou a gravar vídeos compartilhando sua experiência no País da América Central. ingressou no PL após convite da própria Michelle e conta com o apoio da deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e do deputado estadual Lucas Bove (PL-SP).

Nunes foi ao ato acompanhado de seu pré-candidato a vice, o ex-comandante da Rota Ricardo de Mello Araújo (PL), que usou as redes sociais para reforçar que o emedebista será o representante da direita em São Paulo, num recado a Marçal e a aliados de Bolsonaro que têm trabalhado pela candidatura do ex-coach. "A direita conservadora mostrando o caminho. Se alguém tem dúvidas, essas fotos mostram o que nosso presidente Jair Messias Bolsonaro quer aqui para São Paulo", escreveu Mello Araújo, ao publicar os registros de Nunes no evento.

O ex-Rota foi alçado ao posto a contragosto do prefeito, após Marçal receber a medalha de "imbrochável", "imorrível" e "incomível" de Bolsonaro e afirmar que o ex-presidente "não irá apoiar" Nunes. Aliados de Nunes interpretaram o gesto de Bolsonaro ao pré-candidato do PRTB como uma mensagem direta ao prefeito, que relutava em aceitar Mello Araújo.

Desde que a aliança entre Nunes e Bolsonaro foi estabelecida, aliados do ex-presidente têm demonstrado desconforto com a maneira como o prefeito tem lidado com a parceria, percebendo um distanciamento e, segundo alguns correligionários, até uma tentativa de esconder o apoio, fato que o prefeito nega veementemente. Uma das queixas era a falta de publicações ao lado do ex-presidente no feed do Instagram - Nunes costumava publicar as agendas nos stories, que desaparecem após 24 horas.

Ainda que conte com o apoio do ex-presidente, a campanha do emedebista tem receio de que a aproximação com Bolsonaro respingue negativamente nos seus resultados, dado que o ex-presidente enfrenta uma alta taxa de rejeição na cidade. A estratégia de Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL, tem sido justamente polarizar o pleito a partir da associação de Nunes ao bolsonarismo. No entanto, a entrada de Marçal na disputa trouxe uma nova preocupação: a possibilidade de Bolsonaro, descontente com a aliança, romper com o prefeito e levar seus eleitores para outro candidato.

Desta vez, o prefeito fez questão de publicar a aparição ao lado da ex-primeira-dama. "Contamos com a presença inspiradora da Michelle Bolsonaro, que reforçou a importância de termos mulheres fortes e decididas caminhando conosco, com voz ativa na tomada de decisões, na missão de construir a cidade dos sonhos da nossa gente", escreveu Nunes.