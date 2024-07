Moraes determina que o Facebook cancele a conta de Anderson Torres, que foi hackeada

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta quinta-feira, 11, que o Facebook cancele a conta de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi tomada em resposta ao pedido da defesa, que defendeu que o perfil de Torres teria sido invadido em abril deste ano. Na ocasião, montagens foram adicionadas à conta mostrando o usuário como médico.

O ex-secretário é investigado no inquérito dos ataques antidemocráticos aos Três Poderes em 8 de Janeiro, ele está em liberdade provisória e não pode usar as redes sociais. Na solicitação enviada à Justiça, a defesa pediu que ele pudesse voltar a usar contas virtuais ou que a conta do Facebook fosse cancelada por causa da invasão.

Moraes optou por não conceder a flexibilização do uso das redes sociais e determinou que seja enviada à Meta, empresa que controla o Facebook, um ofício para "imediato cancelamento da conta do investigado".

A redação procurou a defesa de Torres e a Meta, ambas optaram por não se manifestar sobre o caso.