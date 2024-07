Ciro Immobile deixa a Lazio após oito temporadas e é oficializado pelo turco Besiktas

Maior artilheiro da Lazio, com 207 gols marcados em 340 partidas, o italiano Ciro Immobile aceitou a proposta do Besiktas e defenderá o clube na próxima temporada. O centroavante assinou por duas temporadas e já está na casa nova.

Nesta sexta-feira, ainda em Roma, o artilheiro recebeu torcedores para a despedida. Alguns jovens o abraçaram e não seguraram as lágrimas com a perda do ídolo. Assim que desembarcou na Turquia, o jogador, já com a camisa do novo clube, foi ovacionado pela torcida. Ele recebeu a camisa 17 do Besiktas.

Immobile voou para Istambul em jatinho particular ao lado do vice-presidente do Besiktas, Hüseyin Yücel, além do gerente de futebol, Feyyaz Uçar, e por Burak Aslan, relações públicas do clube turco. Chegou a capital da Turquia e deu sua primeira declaração.

"Estou muito feliz por estar aqui. E pronto para começar a temporada. Fiquei muito emocionado com essa recepção calorosa", afirmou o jogador, que chegou com status de ídolo e espera retribuir toda carinho com muitos gols.

"Espero que seja benéfico para o Besiktas e a todos os nossos torcedores. Gostaria de agradecer a todos os nossos fãs que não nos deixaram sozinhos hoje. Teremos dias mais lindos", disse o presidente Hüseyin Yücel.

O dirigente ainda agradeceu ao jogador por fazer com que a negociação desse certo. "Mantivemos a nossa promessa e continuaremos a fazê-lo. Gostaria de fazer um agradecimento para Ciro. A equipe da Lazio resistiu muito, porém, graças aos sacrifícios dele, conseguimos concluir a transferência após um processo muito difícil de 48 horas. Parabéns novamente a toda a nossa comunidade."