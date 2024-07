Criptomoedas: bitcoin e ethereum sobem, com consolidação por apostas de cortes de juros do Fed

O bitcoin e o ethereum subiram hoje e acumularam alta nesta semana, com consolidação por apostas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed). Embora tenha vindo mais forte que o esperado, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) ainda trouxe sinais que fortalecem as apostas por cortes de juros e apoia o investimento de risco, como é o caso das criptomoedas.

Por volta das 17h (de Brasília), o bitcoin subia 0,55%, a US$ 57.837,32, e o ethereum ganhava 0,23%, a US$ 3.119,98, de acordo com cotação da Binance.

A Capital Economics avalia que o PPI publicado hoje consolida a expectativa por corte de juros do Federal Reserve (Fed) a partir de setembro, mas uma redução já é julho não pode ser completamente descartada.

"Acreditamos que para o restante deste trimestre, fatores macroeconomicos nos EUA, como os temores de uma possível recessão ao final desse ano e início do próximo, podem impactar o mercado de criptoavtivos. Para o terceiro trimestre, ainda não está claro se os fluxos dos ETFs de ethereum serão positivos ou negativos. Por esses motivos, os próximos meses poderão ser voláteis, antes de uma possível estabilização no final do trimestre", analisou Fábio Plein, Diretor Regional da Coinbase para as Américas.