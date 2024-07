Reforços se colocam à disposição do Guarani e revelam prioridade: 'Parar de perder'

Outros dois reforços do Guarani foram oficialmente apresentados para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro: o zagueiro Matheus Salustiano e o lateral-direito Pacheco. Eles ressaltaram a responsabilidade de vestir a camisa bugrina e se colocaram à disposição para jogarem o mais rápido possível.

Salustiano, de 31 anos, estava no Brusque, adversário da Série B, e revelou que não pensou muito para aceitar o convite do Guarani. "Foi a negociação mais rápida da minha carreira, menos de oito horas. Não olhei para tabela e nem para a equipe. Conhecia vários jogadores e sei que é um time de qualidade. É uma camisa pesada, mas só camisa não ganha jogo. Precisamos dar o nosso melhor para conquistar vitórias", explicou.

Apesar de reconhecer a dificuldade, o zagueiro quer usar sua experiência para ajudar na reação e elencou a prioridade. "Parar de perder é o mais importante. Temos que parar de tomar gols. A gente tem um elenco qualificado para sair dessa situação. O Pintado cobra muito para buscar a vitória e estamos nos esforçando muito", garantiu.

O lateral Pacheco, de 33 anos, estava no Operário-PR, mas tem carreira ligada principalmente ao Ituano. Natural de Campinas, ele se demonstrou à vontade com a camisa do Guarani. "Eu sou nascido e criado aqui. Estar no Guarani é motivo de orgulho para mim porque é um clube gigante. Estou muito feliz e vou fazer de tudo para ajudar a tirar o time dessa situação", pontuou.

Pacheco, aliás, pode até mesmo ser titular diante do Novorizontino. Isso porque Yan Henrique está suspenso, Diogo Mateus fora dos planos e Heitor lesionado. "Estou aqui há pouco tempo, mas estava treinando e estou à disposição. Se o professor precisar de mim, estou pronto. Eu sou um jogador equilibrado, que defende bem e procura atacar com velocidade. Uso da força, passe e cruzamento como características. É isso que a torcida pode esperar de mim", explicou.

Além da dupla apresentada, outros três reforços foram relacionados para o duelo: o zagueiro Renê Santos, o volante Gabriel Bispo e o atacante Daniel dos Anjos.

O Guarani está há dez jogos sem vencer, sendo três empates e sete derrotas, sendo a última para o Sport, por 1 a 0, no domingo, em Campinas (SP). O último e único triunfo na Série B foi em 11 de maio, quando fez 2 a 0 no Botafogo em casa.

Com isso, soma apenas seis pontos na lanterna (20º), em situação cada vez mais delicada. Já são cinco pontos de diferença para o Ituano, 19º colocado com 11, e dez para o Amazonas, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º com 16.

O jogo diante do Novorizontino, pela 15ª rodada, será realizado no sábado, às 15h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O adversário está em sétimo com 22 pontos.