Santo André reúne atrações gratuitas no CEU Ana Maria neste fim de semana

O CEU Ana Maria, em Santo André, recebe atrações culturais, com entrada gratuita, neste sábado e domingo (13 e 14).

Entre os destaques, está a quarta edição da Festa Julina do CEU Ana Maria (Praça Venâncio Neto, s/n), que estará aberta ao público das 14h às 22h no sábado (13) e, das 12h às 21h, no domingo (14), incluindo barraquinhas da comunidade.

Durante a programação, o público ainda pode conferir o encontro de DJs do projeto ‘Cada Um Belisca Um Pouco’. A apresentação que ocorre no sábado, às 19h, visa promover dança e música para a população destacando a cultura nordestina no ABC.

Já no domingo, com sessões às 16h e às 19h, é a vez do espetáculo ‘Acabou a Água do Mundo, e agora?’. A peça musicada proporciona ao público conhecer um planeta sem água e a necessidade da preservação com as descobertas dos irmãos Tonico e Tinoco.