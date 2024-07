Palmeiras desencanta na etapa final, supera Atlético-GO e mantém embalo no Brasileirão

O Palmeiras acelerou no segundo tempo depois de uma primeira etapa vacilante, derrotou o Atlético Goianiense por 3 a 1 nesta quinta-feira, e ganhou gás na disputa pela liderança do Brasileirão. No Allianz Parque, Estêvão mais uma vez foi protagonista da vitória palmeirense, ao participar de dois dos três gols, marcados por Flaco López, Raphael Veiga e Alix Vinícius, este contra.

Time que mais venceu no Brasileirão, o Palmeiras soma 33 pontos e alcançou sua décima vitória, que aumenta a motivação antes de visita ao Botafogo, no Engenhão, na próxima rodada, dia 17, em reencontro após polêmica na disputa do título de 2023.

Um dos atletas mais decisivos do futebol brasileiro - se não for o mais decisivo - Estêvão comandou a triunfo e apareceu quando o Palmeiras corria riscos. Depois de Flaco López ir às redes com um belo gol após lançamento perfeito de Gustavo Gómez e o Atlético empatar com um gol ainda mais bonito - um foguete de Shaylon que morreu no ângulo direito de Weverton - o time alviverde teve bons momentos, mas estava encontrando dificuldades para reaver a vantagem e definir o triunfo. Foi assim no restante no primeiro tempo.

Até que Estêvão voltou do intervalo inspirado e foi fundamental para que o Palmeiras desenrolasse um jogo difícil e resolvesse a partida em três minutos. O jovem craque criado na base alviverde tinha a opção de rolar pra trás, mas encontrou Raphael Veiga dentro da área. O meio-campista, outra figura historicamente decisiva, girou e venceu o goleiro com um chute seco e rasteiro.

O gol saiu aos cinco minutos. Aos oito, veio o terceiro. Lançado por Rony, Estêvão saiu de frente para o gol e errou a finalização, defendida por Ronaldo. Mas, se um craque tem de ter sorte, ele foi agraciado com a ajuda de Alix. Azarado, o zagueiro viu a bola bater em sua perna depois da defesa do goleiro e entrar.

O placar não virou goleada porque os donos da casa consagraram o goleiro Ronaldo e cansaram de perder gols, com Veiga, Flaco e Dudu. O ídolo palmeirense voltou a ser opção para Abel Ferreira, que havia lhe preterido na partida anterior. Ele está infeliz em razão da disposição de Leila Pereira em tentar negociá-lo a todo custo.

Após falhar a tentativa de troca com Gabigol, o camisa 7 teve pouco mais de 20 minutos para mostrar seu futebol. Ainda sem o ritmo ideal, que ainda vai recuperar em razão dos nove meses parado por causa da lesão mais grave de sua carreira, foi mais lento que o normal, mas continua inteligente e capaz de inventar jogadas diferentes.

O Atlético também teve suas chances, mas, como o rival, desperdiçou. Na melhor delas, Yony González disparou livre, tentou driblar Weverton, mas se jogou dentro da área. Não conseguiu enganar o árbitro, que mandou o jogo seguir.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 1 ATLÉTICO-GO

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Fabinho) e Raphael Veiga; Estêvão (Caio Paulista), Rony (Luighi) e Flaco López (Dudu). Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Marcão (Luiz Felipe), Alix e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney (Roni), Baralhas (Alejo Cruz) e Shaylon (Emiliano Rodríguez); Yony González (Max). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Flaco López, aos 5, e Shaylon, aos 8 minutos do primeiro tempo; Raphael Veiga, aos 5, e Alix Vinícius (contra), aos 8 do segundo.

CARTÕES AMARELOS: Estêvão e Gabriel Menino (Palmeiras) e Baralhas e Max (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

PÚBLICO - 26.897 presentes.

RENDA - R$ 2.751.729,57.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.