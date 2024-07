Biden confunde sua vice-presidente, Kamala Harris, com Trump em coletiva de imprensa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confundiu sua vice-presidente, Kamala Harris, com o seu adversário político, o republicano Donald Trump, durante coletiva de imprensa nesta noite, no fim do encontro dos integrantes da Organização dos Países do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Mais cedo, Biden já havia chamado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de Vladimir Putin.

Durante a coletiva de imprensa, jornalistas insistiram em questionar Biden sobre sua idade e capacidade cognitiva. Ele reconheceu que precisa "ir um pouco mais devagar", e disse que teve uma noite ruim no dia em que participou do debate contra Donald Trump e deu vários sinais de cansaço.

Em alguns momentos de seu discurso e da coletiva, ele tossiu e engasgou, mas afirmou que continua capaz de cumprir com suas funções e defendeu que ainda não concluiu a missão que começou, de reavivar a economia americana e combater a inflação.