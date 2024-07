Noivo de Marina Ruy Barbosa revela maior defeito da atriz e ela questiona: Ciumenta?

Momento fofura! Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares, noivo da atriz, derreteram a web ao postarem vídeos brincando com um filtro do TikTok. Em clima de brincadeira, os dois pombinhos contaram qual era o maior defeito um do outro.

O filtro se resumia a listar qual era o maior defeito de cada um, e Fares foi um tanto romântico ao negar várias das qualidades negativas de Marina, mas uma ele não negou, e acabou admitindo que a atriz é ciumenta:

- Ciumenta?, perguntou a atriz.

- Você é um pouco; respondeu o empresário.

Por essa você esperava?