Série estrelada por Juliana Paes no streaming merece sua audiência

"Pedaço de Mim" alcançou o primeiro lugar no ranking da Netflix

Em algumas oportunidades já se disse que a teledramaturgia brasileira, quando quer, não deve a nenhum outro mercado do mundo, e isso em seus mais diferentes segmentos de produção. Erra-se, como em outros lugares, é verdade, mas o nível de acerto é muito alto.

Um exemplo em cartaz das nossas possibilidades é “Pedaço de Mim”, na Netflix, apresentada como série de melodrama, mas que possui todo jeitão de novela. São 17 episódios. Um trabalho de qualidade.

Na trama escrita por Ângela Chaves e dirigida por Maurício Farias, a história de Liana, interpretada por Juliana Paes, que descobre uma traição do marido, Tomás (Vladimir Brichta) enquanto tentava engravidar dele. Ela é incentivada a dar o troco, sofre uma violência sexual, e acaba ficando grávida de gêmeos de pais diferentes. Oscar, vivido por Felipe Abib, é o outro que aparece na vida da protagonista.

Já a condição (gêmeos de pais diferentes) é possível e chamada na medicina de superfecundação heteroparental.

“Pedaço de Mim”, produzida por A Fábrica, é uma obra de temporada única e prende a atenção do espectador não somente pelo grande trabalho de Juliana Paes. Aliás, no momento em que os veteranos estão caindo no esquecimento, Jussara Freire é outro acerto do elenco.

TV Tudo



Uma avenida

Natural aguardar com certa expectativa o nome do executivo que irá suceder a Mônica Albuquerque no comando Artístico da Warner Bros. Discovery.

Há vários assuntos em questão, desde lançamentos de séries e novelas, além de recentes aquisições e discussão de contratos.

Rumores

Nada oficial ainda, mas já se comenta na Warner que a companhia deverá tomar o mesmo rumo de suas concorrentes por aqui, após a saída de Mônica.

Ou seja, controle de estrangeiros, a exemplo de Amazon e Paramount.

Muito luxo



Em se tratando de teledramaturgia, se a Warner deseja mesmo se estabelecer por aqui, é de se admirar a sua forma despretensiosa de conduzir as coisas.

Ou não conhece bem o mercado, ou não sabe com quem trata. Prescindir dos trabalhos de um Silvio de Abreu antes, Monica Albuquerque agora, é de deixar todos com orelha em pé.

Tem ela



Edna Palatnik, ex-chefe de conteúdo da Globo – alguém que deixou muitas saudades lá, permanece na Warner Bros. Discovery.

Resta saber qual será o seu futuro na empresa.

Vai mudar

Fechada com a Marjor Sports, que já tem coisas com o SBT – Ratinho, por exemplo, a Rede TV! vai estrear a “Marjor de Prêmios”.

Se possível, já no próximo dia 22, das 6h às 7h da noite, de segunda a sábado, com apresentação do Woody Cruz, conhecido garoto-propaganda da Polishop.

Vai daí que...



Estreando o “Marjor de Prêmios”, vai acabar o “Hora de Ação”, do Jorge Lordello.

Programa estreou há um ano e três meses, substituindo Sikeira Jr. Lordello, no entanto, segue com o “Operação de Risco” aos sábados, reprise nas sextas, com o uma das maiores audiências da casa.

Datena e a Band

Não se trata de uma desistência da candidatura e um retorno à Band, mas assim como os outros que concorrem à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena será entrevistado nas rádios Bandeirantes e BandNews.

Pela ordem, nesta sexta, dia 12, Pablo Marçal (PRTB); 15, Marina Helena (Novo); 16, Tabata Amaral (PSB); 17, José Luiz Datena (PSDB); 18, Ricardo Nunes (MDB). A definir, Guilherme Boulos (PSOL).

Terror

Após passagem por “Fuzûe” na Globo, Vitória Strada aguarda o lançamento de "Recife Assombrado 2 - A Maldição de Branca Dias", do diretor e roteirista Adriano Portela.

Neste filme, ela interpreta Isabel, líder de um grupo de investigação paranormal contratado para encontrar o tesouro de Branca Dias. Uma portuguesa de origem judia, que viveu em Pernambuco no século 16 e que foi morta pela Inquisição.

Assim, sim



Das mais nobres a chamada da Globo da Olimpíada de Paris, destacando nossas conquistas de medalhas com narrações originais.

Incluindo até os que já não estão mais lá, como Osmar Santos, Luiz Alfredo, Sergio Maurício e Cléber Machado.

Estabilidade



Luiz Bacci continua em férias na Record, viajando e descansando, para só voltar ao ar no dia 22. Não nesta próxima segunda, mas na outra.

Dionísio Freitas é quem está conduzindo o “Cidade Alerta” na sua ausência.

Bate – Rebate



· Veja só que interessante: soube pela Babi Martin, que na Argentina são muitas mulheres trabalhando no jornalismo esportivo. Todas bem aceitas...

· ... E sem ter que enfrentar o machismo ou a misoginia daqui.

· Day Mesquita concluiu seus trabalhos nas gravações de “Família é Tudo”.

· Na leitura de “1924 – Tenentes Rebeldes”, escrito pelo Dácio Nitrini, vizinho dos velhos tempos na Luz, em um trabalho que trata da revolta em São Paulo.

· “Cá Entre Nós”, com Cristiana Oliveira, Eduardo Martini e Suzy Rêgo, chega a seis meses em cartaz no Teatro União Cultural, em São Paulo. Sessões às sextas e sábados.

· Sucesso do cinema, “Meninas Malvadas” ganha uma versão em musical no Brasil e tem temporada confirmada de 13 de março a 29 de junho de 2025, no Teatro Santander, em São Paulo...

· ... O elenco será anunciado nas próximas semanas.

· Vamos combinar que não é surpresa o que James Rodriguez joga pela seleção da Colômbia...

· ... A surpresa é o que ele não joga aqui.

C´est fini

A Globo já encaminha as contratações de vários atores para o elenco de “Garota do Momento”, da Alessandra Poggi, na fila de novelas das 18h. Duda Santos e Maísa Silva serão as protagonistas.

A diretora Natália Grimberg é quem chamou para si também essa responsabilidade. Ela é que está conversando com todos.

