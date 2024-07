Apontada como pivô da separação de Iza e Yuri Lima diz que vai contar a 'real versão dos fatos'

Kevelin Gomes, apontada como pivô da separação da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima, usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 11, para anunciar que vai "aparecer para contar a verdadeira versão dos fatos". Ela também afirmou estar bem, apesar das mensagens de ódio e ameaças que tem recebido.

Quem é Kevelin Gomes?

Kevelin Gomes se apresenta como criadora de conteúdo adulto, com mais de 60 mil seguidores no Instagram. Ela fechou seu perfil na rede social, após Iza anunciar o fim do seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, ao descobrir o caso extraconjugal do então marido com Kevelin.

Kevelin Gomes também possui perfil em um site de conteúdo adulto, onde divulga imagens sensuais.

O portal Leo Dias divulgou que a amante procurou o veículo para vender prints das conversas com o jogador e marido de Iza. Mas o portal optou por repassar tudo para a equipe da cantora. A equipe de Iza, por sua vez, preferiu levar as informações à artista, entendendo que, mesmo que o veículo não divulgasse nada, em algum momento a história chegaria à imprensa.

Entenda o caso

Após ter acesso às provas, Iza fez um pronunciamento em seu perfil do Instagram, contando tudo a seus seguidores. No vídeo, a cantora explica que descobriu o caso de Yuri pelo Leo Dias, e revela que o ele realmente havia tido uma relação com Kevelin antes de começarem a namorar, mas que mantiveram contato mesmo após o jogador assumir o romance com a cantora.

Na publicação, Iza pede desculpas à família do Yuri por descobrir o que aconteceu pelo vídeo, mas justifica: "É isso gente? é o vídeo mais louco que eu fiz na minha vida. Estou dando essa notícia não só para o Yuri, mas para a família dele também. Então peço desculpas. Não queria que fosse assim, mas nesse momento achei que eu deveria me antecipar. Essa é a maior baixaria que aconteceu na minha vida, não tinha como eu fingir que nada aconteceu".