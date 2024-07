Lula diz que Macron o convidou para abertura da Olimpíada, mas que Janja o representará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que a primeira-dama, Janja Lula da Silva, será sua representante na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris-2024, no dia 26 deste mês.

"O Fufuca André Fufuca, ministro do Esporte vai como chefe do esporte brasileiro. Como eu sou convidado pelo Macron, eu resolvi dizer que a Janja vai porque eu tenho muita coisa para fazer no Brasil, não posso ir", disse o presidente da República.

Lula deu as declarações em solenidade com atletas olímpicos e paralímpicos no Palácio do Planalto, em Brasília. Na cerimônia, ele assinou o reajuste do Bolsa Atleta. "Quando o Fufuca me comunicou que ficou 14 anos sem reajuste... é impensável", disse ele. O aumento foi de 10,86%. Serão R$ 148,9 milhões destinados para o benefício neste ano.

"O empresário não tem nenhuma obrigação de olhar para um atleta que não tem medalha de ouro. Mas o Estado brasileiro e seu governo têm que olhar para todos os atletas e mais para aqueles que podem no futuro ganharem medalha de ouro se eles tiverem condições de praticar esporte", declarou o petista.

O Bolsa Atleta pagava de R$ 370 a R$ 15.000 dependendo da fase da carreira e dos resultados esportivos do beneficiado. Agora, os valores serão de R$ 410 a R$ 16.629.