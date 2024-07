Mariah Carey diz que cantará hit apontado por fãs em shows que fará no Brasil; saiba qual

Mariah Carey está atenta aos pedidos de seus fãs nas rede sociais. A cantora brasileira, que vem ao Brasil em setembro para apresentações no Rio de Janeiro e São Paulo, respondeu a um tuíte publicado por um de seus fã-clubes.

A conta Mariah Carey Charts escreveu, marcando o perfil oficial da cantora: "I Want To Know What Love Is is now certified Diamond in Brazil, algo como (a canção) I Want To Know What Love Is tem o certificado de diamante no Brasil.

Mariah ou sua equipe, então, respondeu: "Se isso ocorreu, acho que vou ter que cantá-la quando estiver aí".

De acordo com a classificação da Pro Música, um álbum recebe o certificado de Diamante quando vende 300 mil cópias ou quando um disco ou uma faixa alcança a marca de 60 milhões de players nas plataformas digitais.

Lançada por Mariah em 2009, a canção I Want To Know What Love Is is ficou muito popular no Brasil ao entrar para a trilha da novela Viver a Vida, de Manoel Carlos, exibida nesse mesmo ano. A música era tema da personagem Luciana, interpretada pela atriz Aline Moraes. Viver a Vida será reexibida pelo canal Viva a partir do dia 22 de julho.

Mariah vem ao Brasil para se apresentar no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 20 de setembro, e no Rock in Rio no dia 22. A última vez que a cantora esteve no País foi em 2010, quando cantou na Festa do Peão em Barretos, no interior de São Paulo.