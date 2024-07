Anitta, Ana Maria e outras famosas se posicionam em apoio a Iza Após revelação de traição; leia

Após Iza revelar uma traição do ex-namorado, o jogador Yuri Lima, famosas lotaram as redes sociais da artista com demonstrações de apoio. Grávida, a cantora publicou um vídeo nesta quarta-feira, 10, anunciando o fim do relacionamento com o atleta.

A cantora Anitta foi uma das que se posicionou, dizendo "sentir muito" pela situação. "Que decepção. Que seu bebê te traga toda a felicidade do mundo, porque você merece", escreveu. A apresentadora Ana Maria Braga também lamentou: "Sinto muito por você estar passando por isso nesse momento tão importante na vida de uma mulher. Mas saiba que você não está só".

Luísa Sonza, que revelou uma traição de Chico Moedas durante o programa Mais Você no ano passado, também escreveu à cantora. "Que dor ver isso. Segue forte e não olha mais para nada a não ser você e sua neném. Você merece tudo de mais lindo. Muita saúde, amor e gente do bem por perto. O Brasil te ama", disse.

A cantora Pabllo Vittar declarou: "Você é maior que tudo isso, mami (sic)". "Você é grandiosa e muito amada. Parabéns pela coragem. A sua fala fortalece todas nós. Você é luz", afirmou Juliette. "Você é uma mulher muito f***", disse Ana Castela.

A atriz Giovanna Ewbank escreveu um longo texto. "Que difícil. Você, no momento mais especial e importante da sua vida, passando por algo tão triste, baixo e tão constrangedor. Você não precisaria falar nem metade do que você falou, porque, desde a primeira palavra, nós já estávamos com você", afirmou.

Giovanna se colocou à disposição para apoiar Iza. "Estamos aqui para te fortalecer. Nós te amamos, você é maior que tudo isso, principalmente nesse momento. Tome seu tempo, respire e cuide de vocês, de você e sua Nala, que vai ter muito orgulho dessa mamãe f*** que ela tem", completou.

Os atores Ary Fontoura, Lázaro Ramos, Larissa Manoela e as cantoras Ludmilla e Liniker também desejaram forças à artista. Preta Gil, que revelou ter sido traída pelo ex-marido, Rodrigo Godoy, enquanto realizava um tratamento contra um câncer no intestino, publicou um story se direcionando à cantora.

"Sua dor é minha. Eu sei um pouco pelo que está passando", iniciou. "Nós não somos o problema. Nós somos vítimas de homens sem escrúpulos, caráter e respeito. ... A única coisa que tenho certeza é de que sua filha vai ter muito orgulho da mãe dela e você, com sua força e fé, vai superar essa dor e vai ser uma mulher mais f*** do que já é."

Entenda o caso

Na noite desta quarta-feira, Iza publicou um vídeo no Instagram anunciando o fim do relacionamento com Yuri Lima e dizendo ter sido traída pelo jogador do Mirassol. Eles assumiram o relacionamento em 2022. Em abril deste ano, o então casal revelou a gravidez.

"Esse caldo já entornou. Eu só queria muito vir falar com vocês, para que vocês vissem e ouvissem de mim que eu e o Yuri Lima não somos mais um casal", disse ela. No vídeo, a cantora explicou que descobriu que Yuri tinha um caso após a amante tentar vender prints de conversas com o jogador para o jornalista Leo Dias. Ainda durante a revelação, Iza contou que Yuri mantinha contato com essa outra mulher, com quem ele havia tido uma relação antes do namoro com a cantora.

"Eu queria parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem meu momento porque, afinal de contas, eu estou grávida. Nunca, na minha vida inteira, imaginei passar por isso", disse. "Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo. De gente querendo fama, de mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, é inevitável. Então resolvi vir aqui falar. Falar que estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir para que vocês respeitem meu momento mesmo."

Até a publicação desta matéria, Yuri Lima ainda não havia se pronunciado publicamente sobre o ocorrido.