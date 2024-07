Conab: 10ª pesquisa da safra de grãos 2023/24 indica de 299,27 milhões de t (-6,4% ante 22/23)

A produção brasileira de grãos na safra 2023/24 deverá atingir 299,27 milhões de toneladas, o que corresponde a uma queda de 6,4%, ou 20,54 milhões de toneladas a menos, em relação ao ciclo anterior, mas ainda a segunda maior já colhida no País. Em comparação com a pesquisa do mês anterior, houve aumento de 0,6% (ou 1,723 milhão de t a mais), mostra o 10º levantamento de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira, 11.

Segundo a Conab, o aumento de 0,6% ante a pesquisa anterior pode ser atribuído ao avanço da colheita das principais culturas, indicando recuperação na produção, sobretudo no milho segunda safra, gergelim e arroz. Em contrapartida houve redução no milho primeira safra, feijão, trigo, algodão e soja.

A quebra observada em relação ao ciclo passado, de acordo com o levantamento, deve-se sobretudo à intensidade do fenômeno El Niño, "que nesta safra teve influência negativa no comportamento climático desde o início do plantio, chegando inclusive às fases de reprodução das lavouras de primeira safra plantadas até o fim de outubro, nas principais regiões produtoras do País".

A área cultivada total no País, com os produtos analisados, apresenta acréscimo de 1,5%, o que corresponde a 1,21 milhão de hectares a mais em relação à safra passada, para 79,75 milhões de hectares. Os maiores crescimentos são observados na soja, com 1,94 milhão de hectares, seguido do gergelim, algodão, sorgo, feijão e arroz. Já o milho total teve redução de 1,41 milhão de hectares, acompanhado pelo trigo e as demais culturas de inverno.

Com relação à soja, a estimativa de produção é de 147,34 milhões de toneladas, uma redução de 4,7%, ou 7,27 milhões de toneladas sobre a safra anterior, com a colheita finalizada. Nesse resultado, destacam-se os Estados de Mato Grosso, maior produtor de soja do País, com 39,34 milhões de toneladas, e Bahia, com a maior produtividade, com 3.780 kg/ha.

Já o milho tem produção estimada em 115,86 milhões de toneladas, incluindo as três safras. O volume é 12,2%, ou 16,03 milhões de toneladas abaixo da safra 2022/23. O levantamento mostra, no entanto, que as condições climáticas vêm favorecendo, com a maioria das lavouras em estágio de desenvolvimento vegetativo e fase reprodutiva.

Cultura em início de colheita (cerca de 9,5% no País), a produção de algodão está estimada em 3,64 milhões de toneladas de produto em pluma, o que corresponde a um aumento de 14,6% em comparação com a temporada anterior.

A safra de arroz deve atingir 10,59 milhões de t, o que representa um crescimento de 5,5% ante o volume produzido em 2022/23.

Para o feijão, a previsão da temporada 2023/24 é de um volume médio de cerca de 3,26 milhões de toneladas, 7,6% acima da safra anterior. O resultado é a soma da produção da primeira e segunda safras, apuradas no levantamento de campo realizado em junho de 2024, mais as previsões para a terceira safra.

Segundo a Conab, as culturas de inverno, que incluem trigo, aveia, canola, centeio, cevada e triticale, estão com o plantio em andamento. Especificamente para o trigo, as estimativas preliminares indicam uma produção de 8,96 milhões de toneladas (aumento de 10,6% ante 2023), em uma área de 3,07 milhões de hectares.