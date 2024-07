Delta lucra menos que o esperado e decepciona em projeção de receita

A Delta Air Lines teve lucro líquido de US$ 1,31 bilhão no segundo trimestre de 2024, equivalente a US$ 2,01 por ação, menor que o ganho de US$ 1,83 bilhão (US$ 2,84 por ação) apurado no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 11.

Com ajustes, a companhia aérea americana registrou lucro por ação de US$ 2,36 entre abril e junho, ligeiramente abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,37.

Já a receita teve expansão anual de 6,9% no trimestre, a US$ 16,67 bilhões, superando o consenso da FactSet, de US$ 15,45 bilhões.

Para o trimestre atual, a Delta prevê avanço da receita de 2% a 4%. A projeção da FactSet para o período é de US$ 15,36 bilhões, implicando crescimento de 5,6%.

Às 8h25 (de Brasília), a ação da Delta tombava mais de 9% nos negócios do pré-mercado em Nova York. *Com informações da Dow Jones Newswires.