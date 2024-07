Juventude bate o Internacional com gol e abre vantagem na Copa do Brasil

Internacional e Juventude fizeram um duelo gaúcho bem movimentado pela terceira fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Mesmo fora de casa, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Juventude venceu por 2 a 1, com direito a gol no último minuto.

O confronto entre os times tinha sido adiado por causa das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude joga por um empate, enquanto o Inter precisa vencer por um gol para disputar os pênaltis ou a partir de dois gols para avançar no tempo normal.

O Juventude começou de forma mais perigosa e teve grande chance com Erick, que finalizou mal dentro da área. Depois, Gilberto até balançou a rede, mas estava impedido. Depois disso, o Inter conseguiu controlar mais o jogo e também criou chances. Wanderson foi bem, mas a finalização foi travada pela defesa. Bruno Henrique tentou de fora da área para boa defesa do goleiro Gabriel.

Até que, aos 35 minutos, o Juventude abriu o placar com Gilberto. Jean Carlos recuperou e acionou Erick. Ele tocou rasteiro para a grande área e Gilberto só completou.

O segundo tempo também foi bem movimentado. Gilberto poderia ter feito mais um, mas perdeu pênalti, defendido por Anthoni. Depois, o atacante quase marcou novamente ao driblar o goleiro, mas mandar para fora. Jean Carlos também finalizou dentro da área, mas o goleiro defendeu novamente.

Passada a pressão, o Internacional chegou ao empate aos 28 minutos com Enner Valencia, que retornou após a Copa América com o Equador. Ele recebeu bom passe de Alan Patrick e, na cara do gol, não desperdiçou. O VAR checou possível impedimento, mas confirmou o lance.

Quando tudo parecia definido, o Juventude fez o gol da vitória. Aos 49 minutos, Gabriel Taliari fez boa jogada na direita e cruzou rasteiro. Livre, Luís Oyama chutou bem para definir o placar.