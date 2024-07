Abastecimento de água em Rio Grande da Serra será afetado, segundo a Sabesp

A Sabesp deve realizar nesta quinta-feira (11) uma manutenção programada para substituição de uma válvula do sistema de abastecimento de Rio Grande da Serra. Segundo comunicado encaminhado à imprensa, os trabalhos visam garantir a segurança hídrica para o município, o que pode afetar o fornecimento de água na cidade.

De acordo com a companhia, a normalização do serviço está prevista para ocorrer, gradativamente, no decorrer da madrugada desta sexta-feira (12). A intervenção terá início durante a tarde desta quinta-feira (11) e deve seguir até o início da madrugada do dia seguinte.

"A Sabesp orienta que os moradores utilizem a água armazenada nos reservatórios domiciliares de forma consciente durante a intervenção e pede desculpas pelos transtornos", destaca o informe.

O alerta também afirma que os "imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reserva para ao menos 24 horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento".

Para comunicar a empresa, é possível encaminhar mensagens pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou ligar na Central de Atendimento 08000550195. A ligação é gratuita.