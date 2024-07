Tributária: Lupion diz que carne na cesta básica é questão de bom senso; medida vai para voto

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (PP-PR), afirmou nesta quarta-feira, 10, que a inclusão da carne na cesta básica com imposto zero é uma questão de "bom senso".

Ele manteve a posição da bancada do agro a favor da medida, apesar da contrariedade do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A decisão deverá ser no voto, após o PL apresentar um destaque ao projeto de regulamentação da reforma tributária para isentar as proteínas.

"Não estou fazendo cálculos, acho que é uma questão de bom senso, a gente sempre defendeu proteína na cesta básica, antes mesmo de qualquer membro do governo falar sobre isso", disse Lupion, a jornalistas. "O que foi possível arrumar, arrumamos. Essa questão da carne é muito impasse, muita divergência, principalmente do presidente", emendou.

O PL apresentou um destaque, assinado pelo deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), para isentar carnes, peixes, queijos e sal. "Nós, obviamente, da Frente Parlamentar da Agropecuária, vamos acompanhar", disse o presidente da bancada do agro.