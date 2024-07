Pense. Neli Vieira. Cita Drummond e Bukowski. Identifica o Inismo. Fotografa o tempo que esconde o sol. Passeia em Paranapiacaba. E avança...

O POETA

Um dia desses, eu separo um tempinho e ponho em dia todos os choros.

Carlos Drummond de Andrade.

MAIS POESIA

"Eu não tenho tempo para coisas que não têm alma"

Charles Bukowski

O INISMO

Em 3 de janeiro comemoramos os 44 anos da fundação do Inismo {Internazionale Novatrice Infinitesimale). Eu tenho a honra de fazer parte desse movimento de arte de vanguarda, que nasceu em 3 de janeiro de 1980 no Café de Flore - Paris.

Gratidão sempre ao fundador e mestre Gabriel-Aldo Bertozzi.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 - Neli Vieira

UNIVERSO, 2024. Um dia cinza. Bom para ler um livro, ouvir uma boa música e tomar uma taça de vinho. Olhar o entorno e ser feliz. Simples assim!

PARANAPIACABA, 2014. Primeira foto para o desafio de fotografia: tinha um galo no meio do caminho

INISMO, 2024 - Intervenção sobre imagem gratuita Pixabay: arte em movimento

NAS ONDAS DO RÁDIO

Com vocês, sua excelência,

o rádio de ontem, o rádio emoção.

Texto: Milton Parron

No programa “Memória” deste final de semana, faremos uma viagem aos tempos de um rádio mais intimista, um rádio que tinha espaço para lidar com as emoções porque as demandas e o gosto dos ouvintes eram outros.

Não havia tanta violência urbana, não havia tanta corrupção nem tantos desmandos na administração pública.

Era outro Brasil e o rádio, sempre amoldado aos modismos e costumes de momento da população, dedicava mais espaço em sua programação ao entretenimento.

Um viés muito explorado pelo rádio naqueles tempos era a emoção transmitida pelas novelas e pelas interpretações de textos carregados de dramaticidade alusivos a datas pontuais como Dia das Mães, Dia dos Pais, Proclamação da Independência, Sexta Feira da Paixão, Natal etc.

Basta citar interpretações de três nomes que estão programados, para que as pessoas percebam quanta emoção vai rolar durante o programa – e lágrimas também: Rolando Boldrin, Fiori Gigliotti e Muibo Cezar Curi.

Memória - Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90.9). O rádio emoção. Produção e apresentação: Milton Parron. Amanhã às 7h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Jef Coração de Estudante

A reflexão do radialista que nasceu no Parque das Nações e canta com emoção as gentes do Grande ABC.

Produção e apresentação: José Eliodoro Filho, o Jef Coração de Estudante. Hoje, sábado, às 19h. Rádio ABC AM (1570) e FM 82,9.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 13 de julho de 1994 – Edição 8750

MANCHETE – Itamar (presidente da República) quer ICMS menor para carro.

COPA 94 – Brasil joga sua sorte diante da Suécia.

Vinte e quatro anos depois de conquistar o tricampeonato, o Brasil tentaria hoje (13-7-1994), diante da Suécia, nos Estados Unidos, chegar à final da Copa pela quinta vez.

Edson Rossi, enviado especial.

EM 13 DE JULHO DE...

1909 - Lei municipal 35 concedia privilégio para a instalação e exploração do serviço telefônico da região à Empresa Telefônica Bragantina, empresa posteriormente incorporada pela CTB.

Fonte: Octaviano Gaiarsa, “A cidade que dormiu três séculos”, 1968.

1914 - Chegavam os primeiros professores do 1º Grupo Escolar de Santo André, na Rua Senador Flaquer: Licinio Cardoso Franco, Francisco Almeida Garret, Alzira de Almeida Lisboa, Alice Muller Moreira e Branca Giuliodori (substituta). Na direção, o professor José Augusto Leite Franco.

1929 - Clube de Xadrez São Bernardo realizava baile em comemoração à data universal da Independência dos Povos e inauguração do seu novo salão de festas.

Fonte: “Jornal de São Caetano” (14-7-29).

HOJE

Dia do Engenheiro Sanitarista - ¦ Dia Internacional do Rock - ¦ Dia do Cantor.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Água Fria e Santanópolis (BA), Marizópolis (PB), Porto Nacional (TO), Rio Largo (AL) e Terra Boa (PR).

Santo Joel

13 de julho

Profeta do antigo Israel. Viveu entre os séculos IX e V antes de Cristo.

Ilustração – Joel, por Michelangelo, entre 1511-1512, na Capela Sistina, Vaticano; divulgação: Wikipédia, a enciclopédia livre,