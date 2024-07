Junior Alonso retorna ao Atlético-MG para terceira passagem e assina até dezembro de 2026

O Atlético-MG deve ter uma nova defesa neste segundo semestre. Após anunciar a contratação de Lyanco, o clube oficializou nesta quarta-feira o retorno do "xerifão" paraguaio Junior Alonso, de 31 anos, que fará sua terceira passagem pelo clube e assinou até dezembro de 2026.

Problema da equipe nas últimas rodadas, a defesa atleticana vinha sofrendo com a lesão de Maurício Lemos e a saída de Jemerson. Além disso, não contava com os laterais Saravia e Rubens, machucados, e Guilherme Arana, na seleção brasileira.

Bruno Furchs e Igor Rabello foram os escolhidos por Gabriel Milito nos últimos jogos, mas o Atlético-MG não se ajustou defensivamente. São 22 gols sofridos nos últimos 10 jogos do Brasileirão. Desde 27 de abril, quando fez 3 a 0 no Cuiabá, que a zaga não passa ilesa, por isso a busca por reforços.

"O xerife voltou! O Galo informa que chegou a um acordo para o retorno do zagueiro Junior Alonso. O paraguaio assinou contrato com prazo até o fim de 2026. Ele irá iniciar a terceira passagem pelo Atlético, e utilizará a camisa número 8. Multicampeão pelo clube, Alonso estava no Krasnodar da Rússia, e completa uma transferência em definitivo", informou o Atlético-MG.

O zagueiro está em Belo Horizonte desde a madrugada de segunda-feira e realizou os exames médicos e a burocracia com a documentação. Junior Alonso já esteve na Cidade do Galo para ter contato com a comissão técnica de Gabriel Milito, rever os amigos e conhecer os novos companheiros de trabalho.

O reforço deve estar, ao lado de Lyanco, nas arquibancadas da Arena MRV para acompanhar o jogo com o São Paulo nesta quinta-feira, pelo Brasileirão. O clube ainda não definiu a data da apresentação oficial, mas assim que for inscrito, já deve ser escalado por Milito.

Alonso chegou ao Atlético-MG no meio de 2020, terminando em terceiro na Série A. No ano seguinte, foi um dos pilares da zaga nas conquistas do Brasileirão e da Copa do Brasil, antes de ser negociado ao Krasnodar no início de 2022. Por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia, retornou para a segunda passagem sob empréstimo ainda em março de 2022. Ficou mais uma temporada, vencendo o Campeonato Mineiro.