Incêndio na Casa Warner: a perda da boneca Annabelle e o impacto na cultura pop

A exposição Casa Warner, que contava com um acervo sobre filmes da produtora americana Warner Bros, pegou fogo na madrugada desta terça-feira, 9. Todos os itens que estavam em exibição no estacionamento do shopping Nova América, no Rio de Janeiro, foram destruídos pelo incêndio.

Entre os objetos cênicos perdidos está a boneca original do filme Annabelle. Nas redes sociais, internautas reagiram à perda, fazendo referências ao longa metragem de terror. "Annabelle rodou o mundo inteiro, matou gente, era o terror. Meia horinha no Rio de Janeiro perto de Inhaúma e morreu. O Rio de Janeiro não é para amadores", escreveu um.

"Quem diria que depois de assombrar meio mundo, Annabelle iria morrer queimada em Del Castilho. Rio de Janeiro é o fim...", brincou outro. No X (antigo Twitter), usuários riram ao imaginar a reação das autoridades caso encontrassem a boneca intacta no local do incêndio.

No filme Annabelle, John Form presenteia sua mulher grávida com uma boneca vintage. Porém, após a invasão de uma seita satânica à casa do casal, Annabelle é manchada de sangue e se torna receptora de uma entidade do mal. O que poucos sabem, é que o filme foi inspirado em uma história real.

A boneca original seria "amaldiçoada". Segundo uma estudante de enfermagem que foi dona do brinquedo, Annabelle era vista em locais diferentes de onde havia sido deixada, além de, uma vez, ter supostamente atacado um amigo da moça.

Após os episódios, o objeto foi dado a um casal que se denominava como "especialista em lidar com casos paranormais". Lorraine e Ed Warren alegaram que a boneca estava incorporando uma entidade do mal que procurava um hospedeiro humano. A história ficou tão famosa que, em 2013, foi exibida no Fantástico, da Rede Globo.

Além do objeto cênico "amaldiçoado", os sapatos vermelhos de Dorothy em O Mágico de Oz, varinhas usadas em Harry Potter, capacete e anel de Sauron, de Senhor dos Anéis e uma espada de Esparta também foram destruídos no incêndio.