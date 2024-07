Ativos de emergentes atraíram cerca de US$ 16,1 bilhões em junho, aponta o IIF

Ativos de países emergentes atraíram cerca de US$ 16,1 bilhões em investimentos estrangeiros em junho, segundo cálculo do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês). Títulos de dívida obtiveram US$ 11,2 bilhões no mês passado, e as ações receberam injeção de US$ 4,9 bilhões, desconsiderando-se números da China, estima o IIF.

Apenas as ações da China registraram saída de US$ 1,3 bilhão em junho, dando sequência à queda de US$ 700 milhões registrada em maio, de acordo com o IIF.

O IIF prevê que os ativos emergentes receberão investimento internacional cada vez menor, com a desaceleração atribuída principalmente à perspectiva de juros elevados por mais tempo na economia dos Estados Unidos. "Isso impacta a dinâmica do dólar, as perspectivas para a economia global e os mercados financeiros", afirma a instituição.