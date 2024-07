Grêmio descrente em volta à Arena nas oitavas da Libertadores; Soteldo falta e pode ser multado

A paz está longe de voltar ao Grêmio. Entre os piores no Brasileirão, o clube trava guerra com a administradora da Arena Grêmio e não mostra confiança em retorno ao estádio nas oitavas da Libertadores, diante do Fluminense. Para piorar, Soteldo faltou à apresentação na terça-feira e não deu satisfações, o que pode gerar uma "multa pesada" segundo o presidente Alberto Guerra.

Diferentemente do arquirrival Internacional, que voltou ao Beira-Rio no fim de semana, o Grêmio ainda não tem prognósticos de quando atuará em sua casa, o que vem comprometendo os resultados, sobretudo no Brasileirão. E a ideia de ter a Arena no dia 13 de agosto, na ida das oitavas da Libertadores, diante do Fluminense, parece descartada.

Ao menos nas palavras pessimistas do presidente tricolor. "Eles não dão previsão ao Grêmio. Nós gostaríamos que vocês realmente procurassem a Arena e perguntassem, pois acaba estourando tudo na conta do Grêmio. A gestão não é do Grêmio e não estão garantindo minimamente uma previsão de volta", lamentou Alberto Guerre, que emendou: "Eu diria que provavelmente não será na Arena (o jogo diante do Fluminense)."

O dirigente ainda foi questionado sobre a foto de Soteldo em uma praia em Caracas após a queda na Copa América e a consequente falta na reapresentação, agendada para esta terça-feira. Na visão de Alberto Guerra, o meia terá de dar uma explicação bastante convincente - o clube contava com ele diante do Cruzeiro.

"Nós ainda não conseguimos esclarecer as razões de ele não ter conseguido chegar no treino de terça-feira de manhã. Vamos escutá-lo, mas se a explicação não for convincente, será aplicada uma multa pesada", garantiu o presidente. "Quanto a foto da praia é algo que a gente vai conversar com ele, pois realmente não caiu bem."

Alberto Guerra ainda garantiu que dois reforços devem ser anunciados em breve, sendo um deles um centroavante - Diego Costa está machucado e JP Galvão pediu para rescindir -, além de uma armador. Quer oficializar até esta quinta. Ainda tem outro reforço "50% encaminhado."