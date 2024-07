Seleção dos EUA de basquete anuncia corte e Kawhi Leonard está fora dos Jogos Olímpicos

A seleção de basquete dos Estados Unidos, favorita à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, anunciou nesta quarta-feira o corte do ala-pivô Kawhi Leonard. O pedido pela dispensa partiu, principalmente, do time do atleta, Los Angeles Clippers, que não quer correr risco de perder uma de suas principais peças na próxima temporada.

"Kawhi estava se preparando para as Olimpíadas pelas últimas semanas e estava tendo treinos fortes em Las Vegas. Ele estava pronto para competir. No entanto, ele respeita que a USA Basketball e os Clippers determinaram que é melhor que ele fique se preparando para a próxima temporada durante o verão, ao invés de participar dos Jogos Olímpicos em Paris", diz o comunicado da Federação de Basquete dos Estados Unidos.

Kawhi Leonard sofreu uma lesão no joelho na última temporada e desfalcou os Clippers nos jogos decisivos dos playoffs. Como o atleta ainda está em fase final de recuperação, a equipe entendeu que seria um risco deixá-lo competir em Paris e, por isso, encontrou em contato com a Federação, que optou por cortá-lo.

O substituto ainda não foi divulgado, mas a principal especulação é em cima de Derrick White, campeão da NBA com o Boston Celtics. Caso seja convocado, vai reencontrar Jason Tatum na equipe americana. Outros nomes consagrados também foram chamados, a exemplo de LeBron James, Stephen Curry, Tyrese Haliburton, dentre outras.

Os Estados Unidos ocupam o Grupo C dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, ao lado de Porto Rico, Sudão do Sul e Sérvia. Considerados por muitos como "Dream Team", a equipe americana buscará na capital francesa o quinto ouro olímpico consecutivo no basquete.