Gómez promete intensidade contra Atlético-GO e comemora 300 jogos como titular do Palmeiras

O Palmeiras realizou nesta quarta-feira o último treino antes da partida com o Atlético-GO, marcado para esta quinta, às 19h30, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileirão. Com a possível ausência de Murilo, em tratamento de lesão, Gustavo Gómez será o responsável por liderar o setor defensivo. O zagueiro completará 300 jogos como titular, sendo 303 no total.

"Sou muito grato por estar aqui e por completar 300 jogos. Não é fácil com essa camisa, mas eu conquistei isso graças ao trabalho do dia a dia, dos meus companheiros e dos funcionários, que me ajudam muito para eu estar na plenitude física a cada jogo. Fico muito feliz e espero seguir fazendo mais jogos", disse.

O time de Abel Ferreira completará também 300 jogos no Allianz Parque, com 199 vitórias, 58 empates e 42 derrotas. Na temporada 2024, ainda não perdeu como mandante em seu estádio - as derrotas foram em Barueri -, até por isso Gustavo Gomez prometeu muita intensidade diante do Atlético-GO.

"O Atlético é um time que precisa somar pontos. Certeza de que eles vão vir aqui buscar somar algum ponto, mas nós temos de enfrentá-los da mesma forma que enfrentamos o último jogo, com muita intensidade e inteligência para seguir brigando pela primeira posição", afirmou.

Nesta quarta-feira os jogadores fizeram uma atividade de ativação na Academia de Futebol. Depois foram a campo e realizaram um treino técnico e tático com simulações de jogo. Na parte final, houve ainda um recreativo e um aprimoramento de bolas paradas.

Além de Murilo, o treinador não contará com os também lesionados Bruno Rodrigues, Zé Rafael e Lázaro, além de Richard Ríos, com a seleção da Colômbia. O meia John John, perto de se transferir para o Red Bull Bragantino, também é desfalque. Com isso, a provável escalação tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estevão, Flaco López e Rony.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Brasileirão, com 30 pontos, mesma pontuação do Botafogo, em segundo. O Flamengo é o primeiro, com 31.